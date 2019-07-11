Молодой человек смог испортить три автомобиля

Молодой человек смог испортить три автомобиляВ мае этого года в полицию в Александрове поступило несколько сообщений о возгорании автомобилей. Оказалось, что все машины кто-то поджег.Правоохранители установили, что к умышленному уничтожению имущества причастен 20-летний житель Струнино.Молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыл багажник припаркованного на одной из улиц Алексадрова автомобиля «ВАЗ» и бросил в него недокуренную сигарету. Автомобиль, а также стоявший рядом с ним «Ситроен» загорелись. В это же время подозреваемый аналогичным образом поджег машину «Опель Астра».Свою вину юноша признал. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в отношении него возбуждено уголовное дело.