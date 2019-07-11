Артистка пострадала из-за нерадивого визажиста. Лицо Кристины Асмус атаковали паразиты.

Артистка пострадала из-занерадивого визажиста. Лицо Кристины Асмус атаковали паразиты.В личном Instagramзнаменитость рассказала, что 10 лет назад во время съемок гример, нанося еймакияж, использовал кисти, которыми "красил" других артистов. В итоге КристинуАсмус заразили несколькими видами подкожных клещей, которые вызвали серьезныевоспаления."На лице был полный треш.Меня даже снимать не могли, не то что замазать весь этот ужас. Я лечилась годвсем чем только можно 💊 (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – рассказала артистка.В конце концов звезда выздоровелаблагодаря дешевому антисептику. Теперь Кристина Асмус внимательно относится ксвоей коже. По словам знаменитости, в стараниях обезопасить себя онавыглядит сумасшедшей.Последние 10 летпользуется только минеральной косметикой, а тональный крем наносит исключительно вовремя съемок и выходов в свет. "Не даюникому из гримеров прикасаться руками к коже лица (только через салфетки)))),на съемках пользуюсь только своей косметикой и кистями; сама постоянно обновляюкисти для лица и начищаю их по 7 раз в день", – поведала артистка.Звезда вообще не посещаеткосметолога, не умывается водой из-под крана, а также обеззараживает лицо понесколько раз на день. На этом "ритуалы" не заканчиваются: онапостоянно обрабатывает экран смартфона антибактериальными салфетками и обрызгиваетспиртом подушку в поезде.