Артистка пострадала из-за
нерадивого визажиста. Лицо Кристины Асмус атаковали паразиты.
Артистка пострадала из-за
нерадивого визажиста. Лицо Кристины Асмус атаковали паразиты.
В личном Instagram
знаменитость рассказала, что 10 лет назад во время съемок гример, нанося ей
макияж, использовал кисти, которыми "красил" других артистов. В итоге Кристину
Асмус заразили несколькими видами подкожных клещей, которые вызвали серьезные
воспаления.
"На лице был полный треш.
Меня даже снимать не могли, не то что замазать весь этот ужас. Я лечилась год
всем чем только можно 💊 (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – рассказала артистка.
В конце концов звезда выздоровела
благодаря дешевому антисептику. Теперь Кристина Асмус внимательно относится к
своей коже. По словам знаменитости, в стараниях обезопасить себя она
выглядит сумасшедшей.
Последние 10 лет
пользуется только минеральной косметикой, а тональный крем наносит исключительно во
время съемок и выходов в свет. "Не даю
никому из гримеров прикасаться руками к коже лица (только через салфетки)))),
на съемках пользуюсь только своей косметикой и кистями; сама постоянно обновляю
кисти для лица и начищаю их по 7 раз в день", – поведала артистка.
Звезда вообще не посещает
косметолога, не умывается водой из-под крана, а также обеззараживает лицо по
несколько раз на день. На этом "ритуалы" не заканчиваются: она
постоянно обрабатывает экран смартфона антибактериальными салфетками и обрызгивает
спиртом подушку в поезде.