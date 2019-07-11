Тревогу начали бить не только ученые по всему миру, но и
Организация Объединенных Наций (ООН). По их мнению, конец света не за горами, ведь уже все происходит именно так, как в свое время описывала ясновидящая Ванга и прогнозировал Энштейн.
Тревогу начали бить не только ученые по всему миру, но и
Организация Объединенных Наций (ООН). По их мнению, конец света не за горами, ведь уже все происходит именно так, как в свое время описывала ясновидящая Ванга и прогнозировал Энштейн.
По всей планете начали массово умирать пчелы. Великая болгарская предсказательница говорила:
"Сперва исчезнут пчелы, а следом человечество". Ванга тогда назвала точную дату конца света – 2004 год.
Альберт Энштейн уверял, что после исчезновения последней пчелы, все люди Земля погибнут в течение четырех лет. По словам изобретателя теории относительности, планета уже тогда была заранее обречена на конец света.
Самое ужасающее, что ученые прогнозируют полное исчезновение насекомых данного вида к 2035 году. Также примечательно, что массовое вымирание пчел по всему миру началось в 2006–2007 годах. А это всего на пару лет позже даты, которую назвала слепая предсказательница.
Главная функция этих насекомых – опыление. На их счет приходится более 90% всех растений. В случае гибели пчел, в странах начнется продовольственный кризис. От голода погибнут миллионы человек – это и будет началом конца света, сообщает Life.ru.
Отметим, сначала вымирание родственников ос коснулось США. Эксперты обнаружили, что каждую зиму гибло 30% пчелиных колоний. В три раза больше, чем раньше. Потом предшествующий концу света этап коснулся и Европы – ежегодно минус 20% ульев. Наконец, эпидемия дошла до России. Самые медоносные регионы, такие как Башкирия, Рязань, Воронеж, потеряли сотни тысяч насекомых.
Предположительно, причины кроются в двух пунктах: пестициды и сотовая связь Wi-Fi. С первыми все понятно, но как решить проблемы со вторым – неизвестно. Ясно одно – ученым нужно быстрее понять, как изолировать пчел от излучения, либо скоро мы
лоб в лоб
столкнемся с концом света.