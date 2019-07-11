Тревогу начали бить не только ученые по всему миру, но и Организация Объединенных Наций (ООН). По их мнению, конец света не за горами, ведь уже все происходит именно так, как в свое время описывала ясновидящая Ванга и прогнозировал Энштейн.

Тревогу начали бить не только ученые по всему миру, но иОрганизация Объединенных Наций (ООН). По их мнению, конец света не за горами, ведь уже все происходит именно так, как в свое время описывала ясновидящая Ванга и прогнозировал Энштейн.По всей планете начали массово умирать пчелы. Великая болгарская предсказательница говорила:"Сперва исчезнут пчелы, а следом человечество". Ванга тогда назвала точную дату конца света – 2004 год.Альберт Энштейн уверял, что после исчезновения последней пчелы, все люди Земля погибнут в течение четырех лет. По словам изобретателя теории относительности, планета уже тогда была заранее обречена на конец света.Самое ужасающее, что ученые прогнозируют полное исчезновение насекомых данного вида к 2035 году. Также примечательно, что массовое вымирание пчел по всему миру началось в 2006–2007 годах. А это всего на пару лет позже даты, которую назвала слепая предсказательница.Главная функция этих насекомых – опыление. На их счет приходится более 90% всех растений. В случае гибели пчел, в странах начнется продовольственный кризис. От голода погибнут миллионы человек – это и будет началом конца света, сообщает Life.ru.Отметим, сначала вымирание родственников ос коснулось США. Эксперты обнаружили, что каждую зиму гибло 30% пчелиных колоний. В три раза больше, чем раньше. Потом предшествующий концу света этап коснулся и Европы – ежегодно минус 20% ульев. Наконец, эпидемия дошла до России. Самые медоносные регионы, такие как Башкирия, Рязань, Воронеж, потеряли сотни тысяч насекомых.Предположительно, причины кроются в двух пунктах: пестициды и сотовая связь Wi-Fi. С первыми все понятно, но как решить проблемы со вторым – неизвестно. Ясно одно – ученым нужно быстрее понять, как изолировать пчел от излучения, либо скоро мылоб в лобстолкнемся с концом света.