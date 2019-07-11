Звезда Уральских пельменей Сергей Исаев регулярно занимается спортом. Он старается держать себя в форме и мотивирует на это других людей.

Звезда "Уральских пельменей" Сергей Исаев регулярно занимается спортом. Он старается держать себя в форме и мотивирует на это других людей.Накануне актер опубликовал в своем Instagram видео, в котором рассказал, что похудел за 9 дней на 4,5 килограмма. "Это ой как реально! Самое главное, чтобы рядом был замечательный тренер, который есть у меня, мой друг Дмитрий", – поделился артист.Также он отметил, что наставник поддерживал его и в эмоциональном плане. Профессионал подсказывал, что Сергею можно есть и когда. "Тренер подсказывал, что, как и зачем кушать. А в основном не кушать", – иронично подметил Исаев.Как сообщает , свои подписчикам юморист пожелал, прежде всего, хорошего настроения. "Не бойтесь ставить цели и выполнять их", – подытожила звезда "Уральских пельменей".Отметим, знаменитость в браке второй раз. С первой женой – участницей астраханской команды КВН Евгенией – актер не ужился. Детей супруги завести не успели.Вскоре после развода в одном из ночных клубов он встретил свою вторую половинку – Ирину. Несмотря на то, что пара до сих пор не зарегистрировала отношения официально, они счастливо живут в гражданском браке. Возлюбленная подарила мужу двух сыновей – Елисея и Савелия.