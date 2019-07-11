На днях Мосгорсуд признал законным арест бывшего главы
Раменского городского округа Московской области Андрея Кулакова. Бывшего
чиновника обвиняют в убийстве зампредседателя местной общественной палаты Евгении
Исаенковой, которая была его любовницей. Шоумен Андрей Малахов посвятил
очередной выпуск программы Прямой эфир этому запутанному делу.
На днях Мосгорсуд признал законным арест бывшего главы
Раменского городского округа Московской области Андрея Кулакова. Бывшего
чиновника обвиняют в убийстве зампредседателя местной общественной палаты Евгении
Исаенковой, которая была его любовницей. Шоумен Андрей Малахов посвятил
очередной выпуск программы "Прямой эфир" этому запутанному делу.
Редакторы связались с мамой Андрея Кулакова – Людмилой
Николаевной Немцевой. Пожилая женщина не верит, что ее наследник может быть
причастным к преступлению.
Мать экс-чиновника сообщила, что с убитой знакома не была,
более того, она уверена, что Андрей был счастлив с женой, и в их доме была
идиллия. Примечательно, что сестра экс-чиновника тоже не знала о романе Андрея
и Евгении.
Версию о том, что заказчиком убийства могла быть супруга Андрея
Кулакова – Юля, Людмила Николаевна отрицает. "Они всегда вместе, они
ремонтировали квартиру, переезжали в квартиру, приезжали на семейные мероприятия",
– рассказала Немцева.
Корреспонденты шоу побывали в "любовном
гнездышке" Кулакова и Исаенковой. Журналистам удалось поговорить с консьержами
дома, в котором любовники снимали квартиру.
"Не месяц и ни два они снимали, достаточно длительное время,
приезжали по-разному. Он не прятался, машина спокойно стояла около дома. Он
приходил с цветами, с подарками. Они никогда не скандалили. Жена его знала,
наверное. Когда приезжали ФСБ здесь, 30
мая, они достаточно долго здесь все обыскивали", – рассказал вахтер.
После в студии продемонстрировали анонимный
звонок. Неизвестный мужчина рассказал, что незадолго до убийства Евгения
Исаенкова возобновила отношения со своим давним знакомым – бывшим любовником, с
которым познакомилась еще в 2015-2016 году. Аноним назвал только фамилию таинственного
человека – Решетников, якобы этот мужчина был членом Общественной палаты
Московской области.