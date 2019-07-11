На днях Мосгорсуд признал законным арест бывшего главы Раменского городского округа Московской области Андрея Кулакова. Бывшего чиновника обвиняют в убийстве зампредседателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой, которая была его любовницей. Шоумен Андрей Малахов посвятил очередной выпуск программы Прямой эфир этому запутанному делу.

На днях Мосгорсуд признал законным арест бывшего главыРаменского городского округа Московской области Андрея Кулакова. Бывшегочиновника обвиняют в убийстве зампредседателя местной общественной палаты ЕвгенииИсаенковой, которая была его любовницей. Шоумен Андрей Малахов посвятилочередной выпуск программы "Прямой эфир" этому запутанному делу.Редакторы связались с мамой Андрея Кулакова – ЛюдмилойНиколаевной Немцевой. Пожилая женщина не верит, что ее наследник может бытьпричастным к преступлению.Мать экс-чиновника сообщила, что с убитой знакома не была,более того, она уверена, что Андрей был счастлив с женой, и в их доме былаидиллия. Примечательно, что сестра экс-чиновника тоже не знала о романе Андреяи Евгении.Версию о том, что заказчиком убийства могла быть супруга АндреяКулакова – Юля, Людмила Николаевна отрицает. "Они всегда вместе, ониремонтировали квартиру, переезжали в квартиру, приезжали на семейные мероприятия",– рассказала Немцева.Корреспонденты шоу побывали в "любовномгнездышке" Кулакова и Исаенковой. Журналистам удалось поговорить с консьержамидома, в котором любовники снимали квартиру."Не месяц и ни два они снимали, достаточно длительное время,приезжали по-разному. Он не прятался, машина спокойно стояла около дома. Онприходил с цветами, с подарками. Они никогда не скандалили. Жена его знала,наверное. Когда приезжали ФСБ здесь, 30мая, они достаточно долго здесь все обыскивали", – рассказал вахтер.После в студии продемонстрировали анонимныйзвонок. Неизвестный мужчина рассказал, что незадолго до убийства ЕвгенияИсаенкова возобновила отношения со своим давним знакомым – бывшим любовником, скоторым познакомилась еще в 2015-2016 году. Аноним назвал только фамилию таинственногочеловека – Решетников, якобы этот мужчина был членом Общественной палатыМосковской области.