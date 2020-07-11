Стало известно, что Федор Бондарчук заканчивает ремонт в своей новой квартире в центре Москвы. Звезда российского кинематографа вместе со своей новой супругой – Паулиной Андреевой планирует переехать в столичные апартаменты в ближайшее время.

Стало известно, что Федор Бондарчук заканчивает ремонт в своей новой квартире в центре Москвы. Звезда российского кинематографа вместе со своей новой супругой – Паулиной Андреевой планирует переехать в столичные апартаменты в ближайшее время.Квартира Федора Бондарчука, площадью более 100 квадратных метров, расположилась в Брюсовом переулке. По нескромным подсчетам СМИ, новые апартаменты обошлись режиссеру в 80 миллионов рублей. Стоит отметить, что жилплощадь была куплена несколько лет назад. Собирался ли изначально Бондарчук жить в новой квартире с молодой спутницей доподлинно неизвестно.Дом, в который совсем скоро въедет Федор вместе с Паулиной Андреевой, считается историческим местом. Ранее в нем проживали многие известные личности, например,Константин Станиславский и Владимир Немирович-Данченко.Будущие соседи звездного кинорежессера добавили, что уже несколько недель не слышно звука дрели и постоянного хождения рабочих. Скорее всего, владельцы апартаментов на днях перевезут свои вещи и заедут в новенькую квартиру.23 Июн 2020 в 11:05 PDTБлизкие знакомые Федора Бондарчука признались, что деятель искусства задумал реставрацию жилью сразу же после его покупки. Рабочий персонал вместе с прорабами трудились около года, используя самые дорогие и качественные материалы. Но, к большому сожалению ремонтников, результат не удовлетворил изысканный вкус режиссера. Поэтому Бондарчук принял решение сделать перерыв и нашел другую бригаду, которая уже и довела до ума жилое пространство.Сейчас Федор вместе с актрисой Паулиной Андреевой проживает в Подмосковье. Этот дом остался у продюсера после развода со светской львицей Светланой Бондарчук. Напомним, что в одном из интервью экс-супруга Федора рассказала, что лично познакомила бывшего мужа с Паулиной и сразу же заметила, что между мужчиной и женщиной пробежала искра.