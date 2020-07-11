Сластёны мимо не пройдут. Не останутся без владимирского сувенира и долгожданные туристы. В самом сердце областного центра, на улице Большой Московской, 40, покровская компания «Дом

Сластёны мимо не пройдут. Не останутся без владимирского сувенира и долгожданные туристы. В самом сердце областного центра, на улице Большой Московской, 40, покровская компания «Дом пряника» открыла свой первый фирменный магазин. Андрей Сердюк, генеральный директор ООО «Дом пряника»: Уже в Суздале есть наши представители, не дилеры, а представители. У них там тоже 2 или 3