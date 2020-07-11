Маршрут бронепробега пройдет по местами обороны и наступления советских войск в 1943 году...

Бронепробег «Дорога Мужества», в котором участвуют столичные полицейские, пройдёт по маршруту Москва - Белгород - Москва. Мероприятие, приуроченное к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, началось с торжественного старта на Поклонной горе перед Центральным Музеем Великой Отечественной войны.В торжественной церемонии открытия пробега приняли участие заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец, представители иных силовых ведомств, а также ветераны Великой Отечественной войны и личный состав подразделений столичной полиции.Маршрут бронепробега пройдет по местами обороны и наступления советских войск в 1943 году. Именно здесь проходили знаковые сражения Великой Отечественной войны. На Курской дуге фашистская Германия потерпела сокрушительное поражение, от которого в дальнейшем так и не смогла оправиться.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве