Злоумышленник, использовав свое положение и доступ к складскому помещению, во время рабочего дня при помощи манипулятора похищал детали...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Марьина Роща г. Москвы задержали подозреваемого в присвоении и растрате имущества.В территориальный отдел полиции поступило заявление от руководителя одной из столичных организаций, специализирующейся на техническом оборудовании для транспорта. Он сообщил, что в результате проведения инвентаризации был установлен факт отсутствия деталей. Материальный ущерб составил более 1 миллиона рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний приезжий. Установлено, что он работал в компании помощником кладовщика. В его должностные обязанности входило осуществление транспортировки деталей транспортных средств с помощью манипулятора.Злоумышленник, использовав свое положение и доступ к складскому помещению, во время рабочего дня при помощи манипулятора похищал гусеничные цепи, а затем вывозил их с территории склада. За несколько месяцев мужчина похитил около 32 гусеничных цепей. Похищенным имуществом подозреваемый распорядился по своему усмотрению.Следственным Отделом ОМВД России по району Марьина Роща г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 160 УК РФ «Присвоение или растрата». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29