Используя служебное положение, злоумышленница забирала из кассы денежные средства...

Сотрудники ОУР ОМВД России по району Якиманка задержали 22-летнюю подозреваемую в присвоении денежных средств организации.В полицию обратилась руководитель организации, расположенной в 1-м Казачьем переулке. Женщина сообщила, что в ходе инвентаризации обнаружена крупная недостача денежных средств.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую. Ею оказалась 22-летняя сотрудница организации.Как было установлено, данная гражданка работала в организации бухгалтером-кассиром. Используя служебное положение, злоумышленница несколько раз забирала из кассы денежные средства. Общий материальный ущерб составил более 480 тысяч рублей. Похищенными денежными средствами злоумышленница распорядилась по своему усмотрению.Отделением дознания ОМВД России по району Якиманка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 160 УК РФ «Присвоение или растрата». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60