Полицейские поздравили ветерана с днем рождения и вручили памятную книгу, где запечатлены ее фотографии со времен службы во время Великой Отечественной Войны и послевоенные годы...

В этом году ветеран правоохранительных органов, участник Великой Отечественной войны Мария Александровна Бардычева празднует 96-летие. От имени руководства УВД по ЮЗАО поздравить именинницу приехали начальник ОМПО майор внутренней службы Надежда Павлочева, старший специалист ОМПО капитан внутренней службы Роман Василишин, врио председателя Совета ветеранов УВД по ЮЗАО капитан милиции в отставке Константин Иванов и председатель Совета ветеранов Отдела МВД России по району Северное Бутово г. Москвы майор милиции в отставке Алексей Кулаков.В сопровождении солиста военного оркестра Московского гарнизона Сергея Сергейчука сотрудники полиции прибыли к дому именинницы с цветами и подарками.Полицейские поздравили ветерана с днем рождения и вручили памятную книгу, где запечатлены фотографии Марии Александровны со времен службы во время Великой Отечественной Войны и послевоенные годы. Рассматривая знакомые фотографии, Мария Александровна прикоснулась к истории своей жизни, а забытые моменты всплыли в памяти.Марии Бардычевой было шестнадцать лет, когда началась Великая Отечественная Война. В 1941 году она была назначена в отдел регулирования уличного движения 23-го отделения милиции в Сокольниках. 45 лет Мария Александровна посвятила службе в милиции и была не раз удостоена государственных и ведомственных наград.От всей души поздравляем Марию Александровну и благодарим за бесценный, многолетний труд! Желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни!Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56