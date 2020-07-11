Сотрудники полиции вручили юбиляру поздравительные письма и памятные подарки...

Поздравить почетного ветерана города Москвы и ветерана УВД по ВАО, полковника милиции в отставке собрались руководители УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве и руководители ОМВД России по району Метрогородок г. Москвы.В этом году ветеран органов внутренних дел Георгий Степанович Хорошеньков отмечает свое 95-летие. Поздравить его со столь знаменательной датой приехали начальник УВД по ВАО генерал-майор полиции Алексей Кузнецов, заместитель председателя Совета ветеранов аппарата УВД по ВАО Александр Сорокин, начальник ОМПО УВД по ВАО капитан внутренней службы Евгений Кононов, начальник ОК подполковник внутренней службы Наталья Ворошко, начальник ОМВД России по району Метрогородок подполковник полиции Иван Сергушкин и помощник начальника ОМВД России по району Метрогородок подполковник внутренней службы Юрий Довбенко.Георгий Степанович Хорошеньков родился 8 июля 1925 года в хуторе Нахаево, Нахаевского района, Волгоградской области. На фронт его призвали 12 ноября 1942 года, когда ему было 17 лет. Воевал в войсках противотанковой артиллерии, командиром орудия. Участвовал в освобождении Украины, Белоруссии, взятии города Кенинсберга.В 1946 года Георгий Степанович демобилизовался и поступил в Саратовскую специальную школу милиции, по окончанию которой был направлен для прохождения службы в 73 отделение милиции города Москвы. В отставку Георгий Степанович Хорошеньков вышел в 1970 году в звании подполковника милиции.Награжден «Орденом Отечественной Войны 2-й степени», медалями: «За боевые заслуги», «За Победу над Германией», является почетным ветераном города Москвы.Гости от всего сердца поблагодарили Георгия Степановича за защиту Родины в годы Великой Отечественной войны, за безупречную службу в органах милиции и достойный пример. Алексей Кузнецов поздравил ветерана с юбилеем и пожелал ему крепкого здоровья, энергии, оптимизма и благополучия: «Я восхищен вашей живой натурой и активной жизненной позицией в таком почтенном возрасте. Здоровья Вам, Георгий Степанович!»Сотрудники полиции вручили юбиляру поздравительные письма и памятные подарки.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73