В машине в качестве пассажира находилась 45-летняя местная жительница, которая при проверке документов сильно нервничала...

Сотрудниками 2-го Отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве была задержана гражданка по подозрению в незаконном обороте наркотиков.При несении службы автоинспекторами в районе 8 километра МКАД был остановлен автомобиль «Фольксваген Поло». В машине в качестве пассажира находилась 45-летняя местная жительница, которая при проверке документов сильно нервничала, на вопросы отвечала неохотно, в связи с чем появились основания полагать, что она может иметь при себе предметы, вещи или вещества, оборот которых на территории Российской Федерации ограничен либо запрещен. Инспекторами ДПС на место была вызвана следственно-оперативная группа.В ходе досмотра автомобиля был обнаружен рюкзак, принадлежащий вышеуказанной гражданке, из которого был изъят полиэтиленовый сверток с порошкообразным веществом внутри. Для дальнейшего разбирательства она была доставлена в отдел полиции.Согласно проведенному исследованию установлено, что изъятое вещество массой 246,5 гр., содержит в своем составе наркотическое средство – героин.По данному факту следствием ОМВД России по району Вешняки г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению, покушение на преступление» и статьей 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81