Злоумышленники подделали внешнеэкономический контракт на поставку из Германии в Россию дорогостоящего высокотехнологичного медицинского оборудования на сумму свыше 13 миллионов рублей...

«Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления внутренних дел по Северному административному округу Главного управления МВД России по городу Москве во взаимодействии с Федеральной таможенной службой пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в совершении валютных операций по переводу денежных средств с использованием подложных документов», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Оперативниками установлено, что злоумышленники подделали внешнеэкономический контракт на поставку из Германии в Россию дорогостоящего высокотехнологичного медицинского оборудования на сумму свыше 13 миллионов рублей. Действуя от лица подконтрольной фирмы, они предоставили поддельные документы в орган валютного контроля и перевели деньги на расчетный счет нерезидента.Выяснилось, что медоборудование, заявленное в декларации, на территорию России не ввозилось. Вместо этого была завезена медицинская техника низкого качества, реальная стоимость которой составляет всего 350 тысяч рублей. Таким образом, подозреваемые незаконно вывели на счет иностранной организации более 12 миллионов рублей.Следственным управлением УВД по Северному административному округу ГУ МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 193.1 УК РФ.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых. В ходе обысков по местам их проживания, а также в офисных помещениях изъято более семи миллионов рублей, документация, печати организаций, компьютерная техника, электронные носители информации, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.В настоящее время в отношении двоих фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование уголовного дела продолжается.