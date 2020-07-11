11.07.2020

2020-07-11 10:10:03

В Александрове из горящего дома эвакуировано 20 детей

Накануне в 17-25 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме на ул. Королева, 22.

Общая площадь пожара составила 6 кв. м. В результате пожара погибших и пострадавших нет. Эвакуировано 50 человек из них 20 детей, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области. К ликвидации последствий пожара привлекалось 3 единицы техники, 10 человек.