Подозреваемый воспользовался чужим аккаунтом, приобретенным в сети Интернет, забронировал машину и совершил поездку...

Сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве задержан подозреваемый в неправомерном завладении транспортным средством.Инспекторы в ходе проведения профилактического мероприятия остановили на Сиреневом бульваре автомобиль «Киа Рио». При проверке документов гражданин, находившийся за рулем иномарки, не смог предоставить сотрудникам полиции водительское удостоверение, а также выяснилось, что он не является клиентом каршеринговой компании. Водитель, 28-летний ранее судимый житель Москвы, был задержан.Вскоре в полицию с заявлением обратился 43-летний представитель каршеринговой организации о пропаже автомашины стоимостью 840 тысяч рублей. Установлено, что подозреваемый воспользовался чужим аккаунтом, приобретенным в сети Интернет, забронировал машину и совершил поездку.В настоящее время автомобиль возвращен организации.Дознанием ОМВД России по району Измайлово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73