Злоумышленник проживал у потерпевшей и путем свободного доступа похитил ее телефон и банковскую карту...

Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Троицкий» г. Москвы задержали подозреваемого в краже денежных средств с банковской карты пенсионерки.В территориальный отдел полиции поступило заявление от 64-летней жительницы столицы. Она сообщила, что с ее банковской карты были похищены денежные средства. Общий материальный ущерб составил 1 млн 300 тысяч рублей.В ходе проверки сотрудниками полиции подозреваемый был установлен. Им оказался ранее неоднократно судимый 23-летний родственник заявительницы, который дал признательные показания.Установлено, что злоумышленник проживал у потерпевшей и путем свободного доступа похитил ее телефон и банковскую карту, после чего скрылся. Имея доступ к личному кабинету, он перевел денежные средства на свой расчётный счет. Часть похищенного возвращена владелице.По данному факту следственным отделом МО МВД России «Троицкий» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79