11.07.2020

2020-07-11 17:40:06

Владимирские спортсмены снова смогут участвовать в соревнованиях

Ослабляется режим самоизоляции для спортсменов. Минспорта рекомендовало возобновить проведение соревнований.

Разрешены и межрегиональные, и всероссийские турниры. Получат ли добро на это спортсмены 33 региона- решение за губернатором. Спортсменам для участия в соревнованиях необходимо будет пройти лабораторное исследование на коронавирусную инфекцию. Анализ должен быть сдан за 3 дня до турнира.

Напомним что в регионе на минувшей неделе заработали фитнесс-центры и бассейны.