Поехали кумовья на рыбалку. Набрали водки, заехали на лодке подальше от берега, недалеко от камышей, выпили конкретно, сидят, ловят. Тут гул какой-то и мимо проносится лодка, а за ней девушка на водных лыжах. Удочки порвала, кумовья с горя выпели и один полез в воду, связал удочки, сидят дальше ловят. Тут опять таже ситуация, опять выпели хорошо и ловят. После третего раза кумовья не выдержали, один другому:
- Слушай , давай когда она будет проплывать, мы её веслом из камыша.
- Давай!
Как договорились, так и сделали. Девушка сразу ко дну. Они сидят ловят. Тут один пьянющий кум говорит другому:
- А девка была классная, давай пока не остыла мы её тр@х-м.
Долго ныряли, пока ныряли ещё выпели, нашли всё таки , тр@х-т.
Тут один другому:
- Куме, шось я не поня
еще анекдот!