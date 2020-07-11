11.07.2020

2020-07-11 09:00:04

Во Владимирской области за сутки выявлено еще 45 случаев коронавируса

В регионе на 11 июля лабораторно подтверждено 45 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

6 - в Петушинском районе,

5 - в Ковровском,

5 - в о. Муром,

5 - в Гусь-Хрустальном,

4 - во Владимире,

4 - в Юрьев-Польском,

4 - в Александровском,

3 - в Вязниковском,

2 - в Кольчугинском,

2 - в Камешковском,

2 - в Суздальском,

1 - в Гороховецком,

1 - в Собинском,

1 - в Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 4874 случая заболевания

861 - во Владимире,

745 - в Гусь-Хрустальном,

581 - в Петушинском,

415 - о. Муром,

384 - в Александровском,

353 - в Ковровском,

287 - в Собинском,

245 - в Вязниковском,

212 - в Юрьев-Польском,

168 - в Кольчугинском,

143 - в Судогодском,

124 - в Киржачском,

100 - в Меленковском,

83 - в Суздальском,

70 - в Камешковском,

41 - в Радужном,

34 - в Селивановском,

28 - в Гороховецком.