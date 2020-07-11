2020-07-11 09:00:04
2020-07-11 09:00:04
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/ Тема: Во Владимирской области за сутки выявлено еще 45 случаев коронавируса
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(обновлено: ) Источник: www.vladtv.ru
В регионе на 11 июля лабораторно подтверждено 45 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
6 - в Петушинском районе,
5 - в Ковровском,
5 - в о. Муром,
5 - в Гусь-Хрустальном,
4 - во Владимире,
4 - в Юрьев-Польском,
4 - в Александровском,
3 - в Вязниковском,
2 - в Кольчугинском,
2 - в Камешковском,
2 - в Суздальском,
1 - в Гороховецком,
1 - в Собинском,
1 - в Радужном.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 4874 случая заболевания
861 - во Владимире,
745 - в Гусь-Хрустальном,
581 - в Петушинском,
415 - о. Муром,
384 - в Александровском,
353 - в Ковровском,
287 - в Собинском,
245 - в Вязниковском,
212 - в Юрьев-Польском,
168 - в Кольчугинском,
143 - в Судогодском,
124 - в Киржачском,
100 - в Меленковском,
83 - в Суздальском,
70 - в Камешковском,
41 - в Радужном,
34 - в Селивановском,
28 - в Гороховецком.