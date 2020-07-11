11.07.2020

2020-07-11 03:20:27

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (24(9721) от 07 июля 2020 года).

НА ПРИЁМЕ — ЖИТЕЛИ УЧАСТКА

В своих публикациях мы не раз касались темы приёма населения участковыми уполномоченными полиции. В репортажах, интервью с сотрудниками и прочих жанрах описание этой процедуры всплывало на страницах газеты «Петровка, 38» многократно. Читайте на странице 2.



ПОЛИЦЕЙСКИМ ЮЖНОГО ОКРУГА ВРУЧИЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ

Начальник УВД по ЮАО генерал-майор полиции Дмитрий РЯБОВ вручил полицейским медали «За отличие в охране общественного порядка». Продолжение на странице 2.



С ЮБИЛЕЕМ!

95-летний юбилей отметил ветеран Великой Отечественной войны, один из старейших сотрудников милиции столичного метрополитена Пётр Степанович БУРЕНИН. Читайте на странице 2.



НАЗНАЧЕНИЯ

Указом Президента Российской Федерации от 11 июня 2020 года присвоены специальные звания высшего начальствующего состава «генерал­майор полиции». Читайте на странице 2.



В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

Важным событием, касающимся всех автомобилистов, стали изменения в ПДД, вступившие в силу с первого июля. О тех из них, которые ждут, например, водителей автобусов, троллейбусов и трамваев, мы говорить не будем. А вот наиболее важные из тех, что касаются большинства из нас, частных автовладельцев, перечислим. Подробности читайте на странице 3.



В ЦЕЛЯХ ПРОФИЛАКТИКИ Сотрудники ОГИБДД УВД по ЮАО провели акцию «Курьер» у станций метро «Кантемировская» и «Домодедовская». Продолжение на странице 3.





КУДА МОЖЕТ ОБРАТИТЬСЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ ГРАЖДАНИН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ УГРОЗЕ ЕГО ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ?

Подробности читайте на странице 3.



«Я УБИТ ПОДО РЖЕВОМ...»

30 июня 2020 года состоялось торжественное открытие уникального для современной России монументального сооружения — Ржевского мемориала Советскому солдату. Сооружённый на месте ожесточённых боёв 1942—1943 годов, этот грандиозный мемориальный комплекс увековечивает память об отважных, стойких и мужественных воинах Красной Армии, павших подо Ржевом при защите Родины. Читайте на странице 4.



ЕЩЁ ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ

К 75-й годовщине Великой Победы на холме у деревни Хорошево под Ржевом создан прекрасный памятник. Он представляет собою красноармейца, который в «журавлиной стае» павших защитников Отечества улетает в вечность. Этот памятник — наша запоздавшая дань воинам Красной Армии, которые пали у этого небольшого русского городка. Подробности читайте на странице 5.



«НАЛИЧКА» МАНИТ ВОРА

Редакционное задание звучало: осветить тенденцию текущего времени — хищение наличных денег. Читайте на странице 6.



«А ПОБИВШИ ПРИГОЛУБИТЬ...»

Во весь голос о проблемах домашнего насилия заговорили всего лишь несколько лет назад. Нельзя сказать, что до того тема была вообще в загоне и замалчивалась. Просто в последнее время громкости предмету обсуждения добавили общественные организации, требующие принять специальный закон. Читайте на странице 7.



ОБМАНУТЬ ОСАГО

Оперативники УВД по ЮВАО при силовой поддержке бойцов Росгвардии пресекли деятельность группы лиц, специализировавшихся на мошенничестве в сфере автострахования. Читайте на странице 7.



МАМА И ПАПА — САМАЯ ВАЖНАЯ ПРОФЕССИЯ!

По итогам конкурса профессионального мастерства лучшим подразделением стала группа по делам несовершеннолетних (ПДН) МО МВД России «Троицкий». Корреспондент газеты «Петровка, 38» попросил старшего инспектора майора полиции Ольгу УБОГУЮ поделиться секретами мастерства. Читайте на странице 8.



ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

На вопрос отвечает и. о. начальника отделения организации деятельности участковых уполномоченных полиции и инспекторов по делам несовершеннолетних УВД по ТиНАО старший лейтенант полиции Екатерина АРТЮЩЕНКО. Читайте на странице 8.



ХОТЕЛОСЬ БЫ ВСЁ-ТАКИ ЛИЧНО ПОЗДРАВИТЬ

Поставить на паузу жизнь нашу не под силу даже мировой пандемии. Особенно если речь идёт о таком радостном событии, как день рождения достойного и славного жителя нашей столицы. Сотрудники полиции УВД по ТиНАО и представители Общественного совета при УВД округа поздравили ветерана Хакима Гафорова с 97-летием. Продолжение на странице 9.



ЗНАК: БРОСАЙ ПИТЬ!

На почве пьяных ссор, к сожалению, часто происходят правонарушения и противоправные деяния. Весёлое застолье для двух жителей Новой Москвы не стало исключением. Читайте на странице 9.



НАВЕЛА ПОРЯДОК, ИЛИ ВЫЗЫВАЙТЕ ПОЛИЦИЮ

Пожалуй, мечта каждого человека — по достижении преклонного возраста быть окружённым заботой и вниманием близких. К сожалению, судьба порой распоряжается по своему усмотрению и часто пожилым людям не хватает общения и элементарной помощи в быту. Продолжение на странице 9.



НА ДРУГОЙ СТОРОНЕ ЗЕМЛИ

Среди ключевых государственных подразделений Австралии центральное место занимает Австралийская федеральная полиция (AFP). Читайте на странице 10.



КАК ВЕРНУТЬ МИЛЛИОН

В конце марта на юго-востоке Москвы было совершено разбойное нападение на пенсионерку. В тот злополучный для себя день женщина закрыла счёт в банке, забрала деньги и пошла домой. При ней была крупная сумма, свыше миллиона двухсот тысяч рублей. Продолжение на странице 10.



«ДЕРЖАЛИ ТАК, ЧТО КРОВЬ ВЫСТУПАЛА ИЗ-ПОД НОГТЕЙ»

Г.А. Гриб возглавлял столичную милицию с июня 1918 по октябрь 1919 года. И это всё, что мы о нём знаем. Удивительным образом информация о человеке, определявшем деятельность такого важного института, как московская полиция, испарилась. Читайте на странице 11.



УГОНЯЮТ МЕНЬШЕ, НО ИЗБИРАТЕЛЬНО

Ограничительные меры по противодействию распространения эпидемии несколько изменили типовую картину в сфере хищений и угонов автотранспорта. Надеясь, что вирусная напасть — явление временное, в отличие от, увы, куда более стабильной тенденции воровства машин, я попытался проследить за оперативной обстановкой в данном сегменте, взяв более-менее показательные отрезки времени. Продолжение на странице 11.



В МУНДИРЕ И ПРИ ОРДЕНАХ

Роман братьев Вайнеров «Эра милосердия» и фильм Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя» изобилуют интереснейшими деталями. Разобраться с некоторыми из них нам помогут две вспомогательные исторические дисциплины: униформология (она изучает служебную одежду, в частности форму военных и гражданских ведомств) и фалеристика (подраздел нумизматики; изучает ордена, медали, нагрудные знаки). Подробности читайте на страницах 12-13.



И ЛЕГЕНДЫ УХОДЯТ, ОСТАВАЯСЬ В СТРОЮ…

Это печальное известие широко не освещалось в прессе и на ТВ. Тому, возможно, были причины. 24 июня нынешнего года страна ликовала. На центральной площади столицы проходил легендарный парад, приуроченный к 75-летию Великой Победы. Ничто не омрачало славной даты. Но один из именитых фронтовиков это действо уже не увидел. Читайте на странице 14.



«БУДУТ ПРАЗДНИКИ И ФЕЙЕРВЕРКИ»

Олег Павлович Табаков — величайший актёр современности, выдающийся театральный руководитель, талантливый педагог, воспитавший плеяду отечественных артистов первой величины. С его именем связаны годы расцвета «Современника» и МХТ имени Чехова. Читайте на странице 15.



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