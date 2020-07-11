Стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский переехал в резиденцию в элитном поселке под Киевом. Президент нарушил данное обещание.

Стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский переехал в резиденцию в элитном поселке под Киевом. Президент нарушил данное обещание.Депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович был возмущен тем, что Владимир Зеленский, обещавший никогда не пользоваться государственными резиденциями, с легкостью нарушил свое обещание. Об этом депутат сообщил в эфире телеканала "112 Украина"."Он заявлял, что никогда не будет жить на этих дачах, а там будут жить дети – все это было. Когда период "романтической юности" закончился, он понял, что на даче лучше будет жить он – это "намного лучше", чем дети", – саркастически прокомментировал поступок главы государства Вадим Рабинович.Напомним, что во время своей президентской компании весной 2019 года Владимир Зеленский заявлял: "Пускай в этих резиденциях живут детки какие-то. Я вот не знаю, как это сейчас называется. Вот эти резиденции – я не вижу в них вообще никакого смысла... В итоге, как мы с вами ездим, допустим, в Европе по экскурсиям, и ты видишь эти старые резиденции больших королей. Ну что это сейчас? Это все для экскурсий".Но это не единственное обещание, которое Зеленский не сдержал. Ранее экс-министр юстиции Елена Лукаш обвинила Зеленского в том, что он ввел в заблуждение своих избирателей. Пообещал, что в политике будут "новые лица", но и по сей день среди чиновников есть люди, работавшие с Петром Порошенко.