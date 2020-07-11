2020-07-11 12:05:04
2020-07-11 12:05:04
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/ Тема: Знаменитый актер Александр Калягин поможет Владимирскому драмтеатру
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(обновлено: ) Источник: www.vladtv.ru
Председатель "Союза театральных деятелей" заверил, что театру помогут организовать гастроли.
"Я уверен, что каждый из вас уже знает, какая беда случилась во Владимирском театре. И я уверен, что для каждого из вас — это беда не чужая, а наша общая, говорится в его обращении. - В театре произошел пожар, пострадали сцена, фойе, цеха, сгорел уникальный занавес. Старейший театр России оказался без Дома, а перспективы, когда и в какие сроки он будет восстановлен, пока неясны. Хотя предпринимается все, чтобы этот вопрос был решен на самом высоком государственном уровне.
Я понимаю, что мы все сейчас находимся в труднейшем положении. Пандемия и в связи с ней карантин загнали нас в ситуацию, когда душат и финансовые проблемы, и организационные, и творческие. Но, тем не менее, я уверен, что мы справимся, и я очень надеюсь, что мы не оставим в беде своих коллег.
Я считаю, во всяком случае, пока считаю возможным помочь Владимирскому театру следующим образом: предоставить свою площадку на льготных условиях или вовсе безвозмездно на два-три дня для показа своих спектаклей. Декорации и костюмы не пострадали, и театр может без художественных потерь играть свои спектакли. И мы заручились поддержкой Федерального центра гастрольной деятельности, который готов нам помочь в этом направлении.
Кроме того, СТД РФ планирует активизировать участие Владимирского театра в российских фестивалях, неважно, в статусе участника или гостя.
Мои дорогие! Мы все можем оказаться, конечно, не дай Бог, в любой сложной ситуации, но мы поэтому и объединены в Союз, что для нас нет чужой беды. И беда Владимирского театра, а пожар — это самая страшная трагедия, это и наша боль, и наша забота.
Я знаю, мои дорогие коллеги, что вы все добры и неравнодушны, солидарны и едины. Я не сомневаюсь, что мы не бросим в беде своих товарищей".