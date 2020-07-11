11.07.2020

2020-07-11 12:05:04

Знаменитый актер Александр Калягин поможет Владимирскому драмтеатру

Председатель "Союза театральных деятелей" заверил, что театру помогут организовать гастроли.

"Я уверен, что каждый из вас уже знает, какая беда случилась во Владимирском театре. И я уверен, что для каждого из вас — это беда не чужая, а наша общая, говорится в его обращении. - В театре произошел пожар, пострадали сцена, фойе, цеха, сгорел уникальный занавес. Старейший театр России оказался без Дома, а перспективы, когда и в какие сроки он будет восстановлен, пока неясны. Хотя предпринимается все, чтобы этот вопрос был решен на самом высоком государственном уровне.

Я понимаю, что мы все сейчас находимся в труднейшем положении. Пандемия и в связи с ней карантин загнали нас в ситуацию, когда душат и финансовые проблемы, и организационные, и творческие. Но, тем не менее, я уверен, что мы справимся, и я очень надеюсь, что мы не оставим в беде своих коллег.

Я считаю, во всяком случае, пока считаю возможным помочь Владимирскому театру следующим образом: предоставить свою площадку на льготных условиях или вовсе безвозмездно на два-три дня для показа своих спектаклей. Декорации и костюмы не пострадали, и театр может без художественных потерь играть свои спектакли. И мы заручились поддержкой Федерального центра гастрольной деятельности, который готов нам помочь в этом направлении.

Кроме того, СТД РФ планирует активизировать участие Владимирского театра в российских фестивалях, неважно, в статусе участника или гостя.

Мои дорогие! Мы все можем оказаться, конечно, не дай Бог, в любой сложной ситуации, но мы поэтому и объединены в Союз, что для нас нет чужой беды. И беда Владимирского театра, а пожар — это самая страшная трагедия, это и наша боль, и наша забота.

Я знаю, мои дорогие коллеги, что вы все добры и неравнодушны, солидарны и едины. Я не сомневаюсь, что мы не бросим в беде своих товарищей".