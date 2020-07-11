Звезда Арми Хаммер заявил о разводе со своей женой. Отмечается, что актера и его возлюбленную связывают десять лет брака. О разводе Хаммер написал лично в своем Инстаграме. Артист ..

Звезда Арми Хаммер заявил о разводе со своей женой. Отмечается, что актера и его возлюбленную связывают десять лет брака.О разводе Хаммер написал лично в своем "Инстаграме". Артист отметитл, что он и его уже бывшая избранница сохранят теплые отношения. Хаммер призвал поклонников с уважением отнестись к изменениям в его личной жизни.