С мужчиной связались двое неизвестных и предложили оказать благотворительную помощь в размере 18 миллионов рублей...

«Оперативники управления «К» МВД России совместно со столичными коллегами и сотрудниками уголовного розыска УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве, а также МВД по Республике Северная Осетия - Алания и УМВД по Оренбургской области во взаимодействии с подразделениями ФСИН России установили двоих подозреваемых в совершении мошенничества, совершенного дистанционным способом.В начале июня в дежурную часть ОМВД России по району Теплый Стан г. Москвы обратился житель столицы. Мужчина рассказал, что его трехлетняя дочь страдает онкологическим заболеванием, и с целью привлечения средств для ее лечения были размещены объявления в СМИ.Через некоторое время с ним связались двое неизвестных и предложили оказать благотворительную помощь в размере 18 миллионов рублей. В ходе разговора один из собеседников попросил потерпевшего перевести ему на счет часть суммы в размере 1 миллиона рублей, якобы для того, чтобы минимизировать свои затраты. Остальные 17 миллионов он пообещал внести на счет медицинской организации. Заявитель перевел на указанный банковский счет 500 тысяч рублей. Однако, когда незнакомец попросил отправить еще денег на номер мобильного телефона якобы для оплаты комиссии за перевод, он понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию.По аналогичной схеме злоумышленники похитили 500 тысяч рублей у жителей Республики Северная Осетия - Алания, родителей другого тяжелобольного ребенка.По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк