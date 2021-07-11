Всем оказана медицинская помощь и организовано медицинское наблюдение.

По данным еженедельного оперативного мониторинга на территории области за прошедшую неделю зарегистрировано 113 обращений от жителей региона, пострадавших от укуса клеща. Среди них 16 детей.Всем оказана медицинская помощь и организовано медицинское наблюдение. В лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» исследовано 32 клеща, доставленных населением. Выявлено 20 случаев клещевого боррелиоза.Случаев заболевания среди населения области клещевым вирусным энцефалитом, клещевым иксодовым боррелиозом, а также моноцитарным эрлихиозом и гранулоцитарным анаплазмозом человека не зарегистрировано.ФОТО: