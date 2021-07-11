Во время проверки лесозаготовительного производства в Ковровском районе Россельхознадзор обнаружил грубое нарушение. С территории предприятия было вывезено 131,29 куб. м древесины хвойных

Во время проверки лесозаготовительного производства в Ковровском районе Россельхознадзор обнаружил грубое нарушение. С территории предприятия было вывезено 131,29 куб. м древесины хвойных пород в Московскую и Нижегородскую области без карантинного сертификата. На собственника завели административное дело за нарушение статьи «О карантине растений», а также оштрафовали на общую сумму в 10 тысяч рублей.