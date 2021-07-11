Отправимся туда, где чтят восьмое чудо света - так в Меленковском районе называют лошадей.

Отправимся туда, где чтят восьмое чудо света - так в Меленковском районе называют лошадей. То, что эти прекрасные животные не только средства передвижения, но и друзья, лекари, психологи - убедилась наша съемочная группа. Сейчас увидите и вы.Для семьи Новосильцевых конный клуб - не бизнес, а семейное дело. Он, как связующая родство нить, объединяет казачью общину. В их культуре конь неразрывно связан с хозяином. Раньше лошадь появлялась у казака с рождения и сопровождала до смерти. Из народного мастерства - особый подход к обучению. Ксения Арканова, тренер-берейтор конного клуба: «Мы их подготавливаем любить лошадей, дружить вместе с ними. Не для того, чтобы с помощью лошади достигать каких-то высот. Цель нашего клуба - обучить всадников так, чтобы они достойно проехали в любом клубе, в любых условиях, на любых лошадях, при любом грунте”.Сейчас в конюшне 7 лошадей, один из них - пони. На занятия приходит больше тысячи детей. Конный клуб для них, как большой тактильный зверинец: кролики, кабаны, гуси, собаки, индоутки.Многие дети сами зарабатывают на тренировки, ухаживая за питомцами. Любые занятия - военнно-патриотическая подготовка, конные прогулки, конно-лучной стрельба, - индивидуальные. Особая практика - иппотерапия для детей с ДЦП, тугоухостью, аутизмом. Катание на лошадях для них, как и на дельфинах, - прописано врачом. Ксения Арканова, тренер-берейтор конного клуба: «Занятия проходят без седла. С помощью или без помощи инструктора. Дети проходят различные упражнения, играют в игры и тем самым проходит этап становления, реабилитации. Эффект колоссальный и многим детям помогает даже за неделю.Лошадь учит ребенка от обратного. Ребенок сам не понимает как ему нужно ходить: ему не подается сигнал от мозга к руке. Лошадь идёт и подсказывает ему, как должны идти руки или как должны действовать руки».Научиться скакать рысью можно и за неделю, - говорит тренер. Всё зависит от желания. Ученик должен сесть на каждую лошадь, чтобы понять, какая подходит ему. Тогда из них получится единое целое - пара по темпераменту и скорости. Кристина Киреева, ученица: «Я хожу шагом. Уже рысью разгоняюсь на Корте, ухаживаю за лошадьми, чешу их, учусь надевать седло, уздечку. С лошадьми стало спокойнее. Они как-то успокаивают”.Матвей, ученик: «Мои лошадиные планы? Я хочу стать конной полицией. Больше я люблю всех лошадей. Мне все равно. Лошадь-не лошадь. Животина хорошая!”Максим Гаранин, выпускник: «Дело не в том, что мы там занимаемся спортом. Для каждого по-разному. Кто-то приходит просто с животными пообщаться. Неважно лошадь там это или курица, гусь. Кто-то приходит заниматься спортом, а для меня это как жизнь, воссоединение с предками. Когда плохо, можно к нему прийти. Он тебя всегда выслушает. Бывает обижается, конечно. Нос воротит, когда не приезжаю долго”.Каждый Новый год к детям приходит казачий Дед Мороз, клуб проводит внутриклубные соревнования, масленицу, конкурсы на лучшую лошадиную прическу. В свободное время дети занимаются творчеством.Аналог конного клуба АЛИР можно найти только в столице. Тем ценнее побывать в этом казачьем месте силы и любви к живому.Любовь Истратова, Александр Чунаев, “Вести-Владимир».