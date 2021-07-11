Весь текущий год мы вспоминаем одного из выдающихся русских правителей Александра Невского. И как оказалось, историкам о святом князе известно не так много.

Весь текущий год мы вспоминаем одного из выдающихся русских правителей Александра Невского. И как оказалось, историкам о святом князе известно не так много. И даже летописные рассказы достаточно противоречивы и скудны. Одну из тайн хранит и Успенский Княгинин монастырь Владимира.Сложный вопрос. над этим должны поработать историки, чтобы понять, сколько было супруг у Невского.Монахиня Княгинина монастыря Нина (Соколюк) показывает захоронения в Христорождественском приделе. Слева- великая княгиня Васса. Справа общее погребение великой княгини Александры и княжны Евдокии, жены и дочери Александра Невского. Почему захоронения разделены поимённо? Действительно ли это разные жены князя? Или просто ошибка… Роман Костоправов заведующий отделом истории Владимиро-Суздальского музея- заповедника: «Историки предполагают что кто-то из них могла быть женой Александра Невского или обе - до сих пор не известно. Возможно, что это одна личность, которая попала в источники под своим именем и в монашестве. Но, к сожалению, этого историческая наука уже никогда выяснить не сможет».Александр Невский - продолжает Роман Костоправов - женился в 1239 году на дочери полоцкого князя Брячеслава. Но в летописи, к сожалению, имя жены НЕ названо. В более поздних источниках среди захоронений Княгинина монастыря упоминаются 2 княгини - под именами Александра и Васса.Монахиня Нина показывает дореволюционных буклет - историческое описание первоклассного Княгинина Успенского женского монастыря. Оно датировано 1900 годом и составлено на основе архивных документов. В нем есть прошение о замене попортившихся от времени гробниц. Монахиня Нина (Соколюк): «В 1891 году игуменья Маргарита обратилась с прошением, в котором указывается, что в Успенском храме в приделах Благовещенском и Рождества Христова имеются ТРИ гробницы, в которых покоятся тела умерших супруг великого князя Всеволода , схимницы Марфы и княгини Анны и супруг великого князя Александра Невского Вассы и Александры с дочерью княжной Евдокии».На основе записи уже есть повод предполагать о двух женах Невского. Об этом гласит и надпись при входе в Княгинин монастырь. Напомним, что заложен он был в 1200 году по просьбе Марии Шварновны - в иночестве Марфы, первой жены великого князя Всеволода Большое гнездо, сына Юрия Долгорукова и младшего брата Андрея Боголюбского. Княгинин монастырь стал местом упокоения знатных женщин . В древней Руси князей и княгинь хоронили в разных обителях. Монахиня Матрона: «В летописи написано, что от Золотых ворот был большой пожар. И всё выгорело. Погорели и уборы Марии Шварновны и терема были захвачены огном. но она изыскала возможность - ходила по этим месам, платила хорошие деньги погорельцам, Они могли построиться в других местах. А она здесь возвела монастырь. Здесь и упокоилась».Останки Марии Шварновны были обнаружены в 2015 году во время раскопок ученых в Благовещенском северном приделе монастыря. Вместе с ними были извлечены останки еще троих неизвестных. В результате кропотливых исследований криминалиста Сергея Никитина, а также экспертизы ДНК в США, ученые пришли к выводам ,что они принадлежат второй жене Всеволода Анне, также дочери Александра Невского княжне Евдокии (она умерла в раннем возрасте 9 лет), и мученику Авраамию Болгарскому. Мощи святого также сегодня находятся в храме. Сенсационные новости привез во Владимир в декабре 2019 г ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН Константин Аверьянов. Константин Аверьянов научный сотрудник Института российской истории РАН: «Анна являлась дочерью витебского князя Брячелавича , а Александра- первая супруга АН и мать Евдокии являлась дочерью Витебского князя Братислава Васильковича . То есть, принадлежность Анны и Александры к одной и той же линии Рюриковичей и объясняет то удивительное внешнее сходство между второй супругой Всеволода Большое гнездо и дочерью Невского».Если до сих пор неизвестна даже точная дата рождения Александра Невского, то что и говорить о его семейной жизни. Она так и остается неясной, - подчеркнул на лекции историк. Есть и народное предание, которое к истории не имеет никакого отношения. Но оно упоминается в поэме князя Ивана Михайловича Долгорукова "Хижина на Рпени", бывшего в начале 19 века владимирский губернатором, по совместительству поэтом.Легенда рассказывает о двух женах князя Невского, враждовавших между собой. Но вот сошлись на Студеной горе и помирились - "остыли"."Отсель прекрасну гору зрю,Студеною здесь нареченнуЗа то , что некогда ту прю,Ревнивой страстию вожжённу.Две княза Невскаго женыПри встрече радостной решили,В объятьях гордый дух смирили,Презрев мирския суеты".Князь изящно назвал этот эпизод "анекдотом владимирского края". И теме не менее случай действительно любопытный. Была ли на самом деле вторая жена у Александра Невского , или ее не было и вовсе? И Александра и Васса - это одна и та же женщина? К этой точке зрения склоняется большинство историков. Монахиня Нина (Соколюк): «Такое бывало раньше. Невский женился, имя ее неизвестно. По некоторым сведениям известно, что это Александра. И, возможно, что Васса - это ее второе имя при постриге, может в конце жизни».В этом году исполняется 815 -лет со дня кончины великой княгини Марии Шварновны. И 3 сентября в Успенском Княгинином монастыре пройдут посвященные жене Всеволода княгининские чтения . Дата тоже выбрана не случайно . Русская Православная Церковь в этот день будет чтить память великой княгини Вассы - супруги Александра Невского. Возможно,новые исследования смогут пролить свет на загадки истории.Татьяна Воронцова. Андрей Синягин, Илья Хлудов, «Вести- Владимир»