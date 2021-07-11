Установлено, что 44-летний мужчина в квартире на бульваре Яна Райниса хранил наркотическое средство для личного потребления...

В рамках оперативно-профилактического мероприятия сотрудники полиции задержали мужчину по подозрению в хранении наркотического средства.Полицейскими установлено, что 44-летний мужчина в квартире на бульваре Яна Райниса хранил наркотическое средство для личного потребления. Во время обыска на квартире у задержанного полицейские обнаружили и изъяли 5 стеклянных банок с веществом растительного происхождения, растение в горшке, пакетики с семенами, а также две бутылки с удобрением для растений. Согласно проведенному исследованию изъятое является наркотическим средством – марихуаной, общей массой около 75 граммов.Дознанием ОМВД России по району Северное Тушино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56