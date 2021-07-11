Злоумышленница заключила с клиенткой договор на изготовление мебели, взяла предоплату, но не выполнила обещанное...

Сотрудники уголовного розыска УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемую в хищении крупной суммы денежных средств путем мошенничества.По предварительной версии, злоумышленница заключила от имени фирмы своего знакомого, не являясь сотрудницей организации, договор с жительницей Подмосковья на производство и установку гардероба. Клиентка перевела на указанный расчетный счет предоплату в размере 500 тысяч рублей, однако спустя время поняла, что ее обманули и взятые на себя обязательства продавец выполнять не собирается. Женщина обратилась в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой. Ею оказалась 38-летняя местная жительница. Полученными денежными средствами злоумышленница распорядилась по своему усмотрению.По данному факту следствием возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В ходе следствия установлен еще один аналогичный эпизод противоправной деятельности данной гражданки, когда она заключила договор на изготовление мебели на сумму 280 тысяч рублей и не выполнила обещанное.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанной.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31