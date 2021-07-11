Злоумышленница воспользовалась отсутствием хозяйки и похитила ее денежные средства...

Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по Можайскому району г. Москвы задержали подозреваемую в краже денежных средств у пенсионерки.Предварительно установлено, что злоумышленница, проживая в квартире 79-летней родственницы, воспользовалась ее отсутствием и похитила денежные средства в размере 317 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую – 66-летнюю женщину. Денежными средствами она распорядилась по своему усмотрению.По данному факту следствием ОМВД России по Можайскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93