Согласно проведенному исследованию изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – канабис (марихуана), общей массой 90,4 грамма...

Полицейские ОМВД России по району Коньково задержали 26-летнего подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков.В ходе патрулирования территории района сотрудниками полиции возле лесного массива был замечен гражданин, который при виде патрульной машины попытался скрыться, но был задержан.Во время беседы с сотрудниками полиции гражданин заметно нервничал. В результате проведенного личного досмотра у подозреваемого обнаружены и изъяты 48 свертков с неизвестным веществом, которые он незаконно приобрел и хранил у себя с целью последующего сбыта. Согласно проведенному исследованию изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – канабис (марихуана), общей массой 90,4 грамма.Следствием ОМВД России по району Коньково возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и частью 3 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56