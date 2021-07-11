Мы тоже сегодня вспомним о Владимирской вишне, которая была источником вдохновения во все времена. Заглянем в историю и узнаем секреты ее разведения.

Владимир как будто специально приспособлен для выращивания вишни.Живую историю Владимирской вишни Елена Майорова знает на отлично! Не каждому садоводу вместе с воспитанниками дано занять первое место на всероссийском конкурсе. А такое было в 2012. Символу города уже 8 веков. Первые вишневые деревца на Владимирской земле тогда появились прямо у княжеского дворца на обогретых солнцем возвышенностях с легкой руки Андрея Боголюбского. Елена Майорова, старший педагог допобразования "Патриарший сад": «Мудрейший человек..опередил своим мировоззрением на несколько веков. Мы до сих пор говорим об Боголюбском. Сколько же он всего сделал».То, что вишня прекрасно живет на склонах и плодоносит лучше, чем на равнинной местности, заметили еще в 12 веке. Любит влажный теплый воздух, но не болотистые места, лёгкое рыхление и много воздуха. Елена Майорова, старший педагог допобразования "Патриарший сад": «Было хорошее дерево, солнце есть. мы его поливаем, а оно себя плохо чувствует..а оно оказывается задыхается. Глубокая посадка. Корневая система поверхностная, то есть на глубину штык лопаты- будет болезненно. сказываться на состоянии корней».Чтобы не навредить корням в прошлые времена даже навоз, золу и солому раскладывали лишь на поверхности почвы. Не закапывая. И обрезка тоже нужна правильная. Елена Майорова, старший педагог допобразования "Патриарший сад": «Дерево...раскидистое, ветви доходят почти до самой земли, некоторые оголенные, видите? Плеть висит словно, хоть корзины из нее плети . А в итоге что мы видим? Что - большой урожай? У вишни ни в кем случае нельзя обрезать вот эти однолетние приросты. Стоит только это сделать, как вот эта однолетняя ветвь усохнет. Обрезаем до второго яруса ветвления, конечно, это лучше делать без ягод, когда урожай вы соберете».Омолаживающая стрижка пробуждает спящие вишневые почки, дает рост новым веточкам. А для обильного урожая посадить лучше разные сорта.Елена Майорова, старший педагог допобразования "Патриарший сад": «Закупил когда-то колхоз много деревьев, Родителеву вишню, деревья прижились. Выросли, а плодов почему-то нет..Оказалось что нужен опылитель. Для владимирских сортов хорошо подходит сорт "Любская"».Родителева вишня занимала когда-то три четверти вишневых садов губернии. Вишнями были заняты все возвышенные берега Клязьмы и Лыбеди,южные склоны речных долин и оврагов Вязников , Суздаля и Гороховца. Особо любил сорт владимирской вишни Антон Павлович Чехов. Для своего сада в подмосковном Мелихове он приобрел в 1892 году сразу 50 вишен из Владимира. После выхода пьесы "Вишневый сад", Иван Бунин возмущался: "Где видел Чехов в России ..огромные вишневые сады? Яблочные были , вишневых не помню". А вот история помнит. Елена Майорова, старший педагог допобразования "Патриарший сад": «Вообще к нам прибывали во Владимир владельцы ликеро-водочных заводов, кондитерских фабрик..у нас были не САДЫ, а ЛЕСА вишневые. Именно за владимирской вишней приезжали, не только саженцы брали, но даже увозили и землю. Потому что считали, что владимирская земля обеспечивает такой хороший вкус плодов».В 19 веке Владимир занимал первое место по выращиванию вишни. По железной дороге ее везли прямиком в крупные города. Прибыль у владельцев была хорошая - от 100 до 200 тысяч рублей, говорится в "Географическом словаре Российского государства". А вот после революции начался сильный спад в вишневом бизнесе. Сады начали вырождаться. Но исследования продолжались. Елена Майорова, старший педагог допобразования "Патриарший сад": «С 1926 - по 1929 здесь располагалась станция защиты растений. Приехали специалисты из Москвы. Изучали всех вредителей косточковых. Им хорошо помогало местное население. была скрупулезная, ювелирная работа. Когда нужно было изучить на какой стадии эти вредители причиняют наибольший ущерб. Составили каталог».В вишневой истории Владимира есть и любопытные факты. Елена Майорова, работая над конкурсным докладом, обнаружила их в областном архиве в описаниях Веселовского, Дубенского и Доброхотова. В то время нашли способ бороться с птицами, поедающими урожай. Строили специальные сооружения. По-владимирски их назвали "лачугами", по-муромски - "вышками", по-вязниковски "хорами". У Лепёхина они описаны как "клячуги". Вышки были 2-х этажные- на первом сторож отдыхал, а второй служил смотровой площадкой. От нее шли верёвки к заборам и высоким деревьям . На прикрепленных досках развешивали всякие шумовые предметы. И как только караульщик видел " летучих хищников "начинал дергать за веревки. Елена Майорова, старший педагог допобразования "Патриарший сад": «Были еще такие балберки-трещётки. Их раскручивали и такой шум стоял . Еще и кричали. В общем в период созревания вишни просто невыразимый шум стоял. Невозможно было уснуть. Птицы прилетали лакомиться в вечернее время. или рано утром. Ни днем ни ночью покоя не было»."Празднеством ведьм и домовых" даже назвали происходящее владимирские исследователи. Сторожа еще и соревновались кто больше накричит . Вот под этот шум девушки и собирали урожай. Елена Майорова, старший педагог допобразования "Патриарший сад": «А ведь женщин называли щипухами. Надо было ноготочки иметь. Собирали молодые. Отрывали вместе с плодоножкой. Собранную вишню перекладывали в решёта, завязывали в ткань и на коромыслах переносили в ледники где вишня прекрасно сохранялась».Кстати, не только ценны и полезны плоды. В былые времена Россия даже экспортировала в Европу плодоножки, как лечебное средство. А из ферментированных листочков получается прекрасный лечебный чай. Стоит попробовать! Июль - самый вишнёвый месяц.Татьяна Воронцова. Илья Хлудов. «Вести-Владимир».