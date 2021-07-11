За выходные в регион привезли две партии препарата.
В субботу, 10 июля, на аптечный склад во Владимире поступила партия из 7 800 доз «Спутника V» . Ожидается, что 11 июля привезут ещё 5 400 инъекций. С понедельника препарат начнут распределять по больницам Владимирской области. Об этом нашим коллегам из рассказали в региональном департаменте здравоохранения.
По информации облздрава, первый этап вакцинации прошли свыше 154 тысяч владимирцев, 114 тысяч человек сделали обе прививки. На конец текущей недели
Напомним, на 11 июля медики