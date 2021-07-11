Во Владимирской области наибольшее количество торфяников зарегистрировано в Гусь-Хрустальном районе, часть из них находится на территории национального парка «Мещёра».

Во Владимирской области наибольшее количество торфяников зарегистрировано в Гусь-Хрустальном районе, часть из них находится на территории национального парка «Мещёра».Во время пожароопасного периода сотрудники регионального МЧС ежедневно патрулируют места с торфяными месторождениями. Очередное патрулирование прошло в деревне Сулово. Патрульная группа проехала по лесу с визуальным осмотром и провела замер температуры слоя торфа с помощью термощупа, оснащённого термодатчиком на заостренном конце. В Суслово температура торфяного слоя находится в диапазоне от 22 до 33 градусов, что является нормой.В этом году на территории Суслово уже был зарегистрирован ландшафтный пожар. Горели сухая трава, «мелятник» и торф на площади 2 га.Источником торфяных пожаров зачастую является человек, а причинами могут выступать пал сухой прошлогодней травы, оставленные без присмотра костры, брошенные спички и окурки, тлеющие пыжи из горючих материалов, искры из неисправных глушителей мотоциклов и автомобилей.