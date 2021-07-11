Сообщение о пожаре грузового автомобиля на улице Интернациональной поступило в пожарную часть сегодня около 16:00.

Сообщение о пожаре грузового автомобиля на улице Интернациональной поступило в пожарную часть сегодня около 16:00.Пожарные не дали распространиться огню на всю кабину и ликвидировали возгорание на площади 1 кв. м. Сгорел утеплитель под кабиной грузового автомобиля. Погибших и пострадавших нет. На пожар выезжали 2 единицы техники, 9 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.