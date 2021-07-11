МЧС распространило оперативное предупреждение.

До 16 июля в Костромской области сохранится высокая пожароопасность четвертого класса. Оперативное предупреждение об этом 11 июля распространило региональное управление МЧС.Высокая пожароопасность сохраняется из-за жаркой погоды, когда из-за любого источника высокой температуры или огня может возникнуть лесной пожар.Костромичам запрещено бросать в траву окурки, запускать пиротехнику, оставлять в лесу горючие материалы. Не рекомендуется пользоваться мангалами и жидкостями для розжига.