Авария произошла сегодня около 11:00.

Авария произошла сегодня около 11:00. По предварительной информации регионального УМВД, водитель Citroen ехал со стороны улицы Усти-на-Лабе и совершил выезд на запрещающий сигнал светофора. В результате произошло столкновение с автомобилем Nissan, после чего машина опрокинулась и столкнулась с автобусом ПАЗ.В результате ДТП пострадала пассажирка Citroen. Женщина 1954 года рождения госпитализирована.В настоящее время проводится проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего.ФОТО: Подслушано во Владимире.