Авария произошла сегодня около 11:00.
Авария произошла сегодня около 11:00. По предварительной информации регионального УМВД, водитель Citroen ехал со стороны улицы Усти-на-Лабе и совершил выезд на запрещающий сигнал светофора. В результате произошло столкновение с автомобилем Nissan, после чего машина опрокинулась и столкнулась с автобусом ПАЗ.
В результате ДТП пострадала пассажирка Citroen. Женщина 1954 года рождения госпитализирована.
В настоящее время проводится проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего.
ФОТО: Подслушано во Владимире.