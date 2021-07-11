В Оке восстанавливают популяцию краснокнижных осетровых рыб. Из-за ремонта мостового перехода через реку Ушна на автомобильной дороге Малышево – Красная Горбатка в Селивановском районе

В Оке восстанавливают популяцию краснокнижных осетровых рыб. Из-за ремонта мостового перехода через реку Ушна на автомобильной дороге Малышево – Красная Горбатка в Селивановском районе был причинен ущерб речным обитателям. Для восстановления популяции в Оку было выпущено 2 634 малька стерляди. Выпущенные мальки смогут мигрировать по всему окскому бассейну: в эту водную артерию,длина которой составляет порядка