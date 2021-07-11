Детям и родителям напомнили о соблюдении правил безопасности и ответственности за нарушение закона.

Сотрудники ПДН ОМВД России по Вязниковскому району в рамках летней оздоровительной кампании продолжают проводить мероприятия, направленные на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних.Накануне выходных полицейские совместно с представителями других органов системы профилактики провели рейд по семьям, состоящим на учетах.Полицейские побеседовали с родителями, напомнив об ответственности за воспитание несовершеннолетних детей, о недопустимости злоупотребления спиртными напитками и об ответственности при совершении детьми правонарушений.Внимание детей и родителей акцентировали на соблюдении правил безопасности при организации досуга. Семьям, которые посетили правоохранители, вручили специальные буклеты «Безопасное лето».