Крупный пожар во Владимире. В микрорайоне Юрьевец на большой площади сгорели складские помещения. ЧП произошло на Станционной улице. Столб дыма поднимался на десятки метров. Прибывшие на

Крупный пожар во Владимире. В микрорайоне Юрьевец на большой площади сгорели складские помещения. ЧП произошло на Станционной улице. Столб дыма поднимался на десятки метров. Прибывшие на место огнеборцы сформировали 3 звена газодымозащитников и ворвались в задымленные склады. Ликвидировать возгорание удалось на 600 квадратных метрах. Тушили пожар 30 человек и 9 спецмашин. О причинах возгорания не