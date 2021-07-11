Сотрудники МЧС тушили пожар на площади 600 кв.м.

Сообщение о возгорании в складском помещении на улице Станционной поступило накануне вечером.На момент прибытия пожарных подразделений наблюдалось сильное задымление. Сотрудниками МЧС было сформировано 3 звена газодымозащитной службы для тушения пожара. Пожарные ликвидировали горение на площади 600 кв. м. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 6 единиц техники, 21 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.