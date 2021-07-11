В течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19.

В течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и до получения отрицательного результата соблюдать режим изоляции по месту жительства.Привитым гражданам, а также в последние полгода переболевшим коронавирусом проведение лабораторного исследования не требуется.Иностранцам при пересечении границы России нужно сдать ПЦР-тест не ранее чем за 3 календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации.Граждане Республики Армении, Республики Белоруссии, Республики Киргизии, с 10 июля Республики Таджикистана, с 1 сентября Азербайджанской республики, Республики Молдова, Республики Узбекистан, Туркменистана при пересечении границы Российской Федерации подтверждают наличие отрицательного результата исследования на COVID-19 методом ПЦР с использованием мобильного приложения «Путешествую без COVID-19».