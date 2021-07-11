Она уверена: памятники архитектуры - мост от прошлого в настоящее.

Она уверена: "памятники архитектуры - мост от прошлого в настоящее". Своё 90-летие недавно отметила удивительная жительница города Владимира - архитектор Людмила Зайцева. Именно она в 1970-ом вместе с коллегами-архитекторами и реставраторами пыталась отстоять старинную Казанскую церковь Владимира. Об утратах, долге перед историей и "дыхании" городов она рассказала моей коллеге Марии Платанюк.Звон колоколов- на бывшим ямом. Ямской слободой. Казанская церковь нового времени освящена в 2008-ом. "Тогда и выбралась на площадь Победы, чтобы оценить возрождённый храм", говорит архитектор Людмила Зайцева. Исторический Казанский храм стоял у главной дороги. Каменную церковь с колокольней воздвигли в 1782-ом. Храм бесстолпный, перекрытый сомкнутым сводом архитектор называет одной из самых горьких утрат 20-ого столетия. Людмила Зайцева, архитектор, автор книг, бывший председатель владимирского отделения Союза архитекторов СССР: «Это единственный памятник 18-ого века в Ямской слободе, который был построен на средства ямщиков. Это очень важно”.Людмила Николаевна вспоминает важные главы в "биографии" разрушенной Казанской. Храм хранил память об Отечественной войне 1812-ого года. Из него владимирцы уходили на защиту Москвы. Казанская церковь - один из символов Владимирки. В этом храме с возлюбленной Натальей Захарьиной венчался Александр Герцен. Богослужения прекратились в 1938-ом. А в 50-ые бывший храм превратили в кинотеатр "Буревестник". Памятник к тому времени был уже значительно видоизменён. Без колокольни. А к алтарной части пристроили общественный туалет. Атака на памятник истории и культуры- не в теории, а на деле- началась зимой 70-ого. По словам Людмилы Зайцевой, тогда она возглавляла правление владимирского отделения Союза архитекторов, специалисты встали на защиту храма. Людмила Николаевна вела дневник событий. Зафиксировав больше двух "февральских недель". Недель, когда история, увы, "не устояла". Людмила Зайцева, архитектор, автор книг, бывший председатель владимирского отделения Союза архитекторов СССР: «Начинался рабочий день и дотемна, и в сильный мороз, я ещё говорю, мы постоянно дежурили, я была председателем в то время. У меня был штаб на работе и дома. В результате и появилась книга. Где каждый день, что и как это было. Кто стоял, кто ломал, кто смотрел”.Танк появился у Казанской 9 февраля. Решение о сносе принято горисполкомом. Но архитекторы и реставраторы пытались достучаться: наследие разрушать нельзя. Книга Людмилы Зайцевой сохранила и все имена защитников Казанского храма, и всю переписку с партийными чиновниками. Гражданская инициатива была мощной. В результате приехала даже комиссия из Министерства культуры. Работы поставили "на паузу". Ненадолго. В те дни своё частное заключение о "самочувствии" памятника представил и прославленный архитектор-реставратор Алексей Варганов. Написав: "техническое состояние здания Казанской церкви остаётся превосходным".Сохранить основной объём - таким было заключение. На деле - в конце февраля у Казанской стоял экскаватор с клин-бабой. Методично бьющей по опорам церкви. Как памятник, который ещё можно было спасти, превратился в руины, запечатлела фотокамера архитектора Строганова. "Само упало". Такие слова прозвучат на совещании уже в облисполкоме, где "искали виновных". Людмила Зайцева, архитектор, автор книг, бывший председатель владимирского отделения Союза архитекторов СССР: «Храм не обследовался. То есть прежде чем ломать, ну по крайней мере, нужно было провести обследование, что и как там было. Храм ломали под видом его непрочности уже. Его изношенности уже”.Это кадры 9 мая 1975-ого. Торжественное открытие площади Победы во Владимире. На месте Казанского храма и бывшего церковного кладбища. Но, говорит Людмила Зайцева, церковь изначально могла бы стать частью мемориала. Проекты -предложения сохранились. В том числе и в черновиках академика Игоря Столетова. Активного борца за спасение Казанской церкви. В книге Людмилы Зайцевой можно найти уникальные эскизы. Людмила Николаевна вспоминает слова доктора архитектуры Яралова: "Памятник- мост, переброшенный от прошлого в настоящее". Ещё одним мостом меньше могло стать в исторической части города. Речь- о бывшей старообрядческой церкви Святой Троицы. Возведённой в 1913-ом- 16-ом годах. Планы по "зачистке" тоже звучали.Мешает Золотым воротам, такой древний памятник. А она мешает его смотреть. Нет, намерения были очень определённые.И сегодня Людмила Зайцева с восхищением вглядывается в архитектурное "убранство" красавицы из красного кирпича. Мотивы древнерусского зодчества, элементы, которые напоминают кокошники. Впечатляет и искусство кладки. Первой трети 20-ого столетия. Из разряда - "на века".Его можно сравнить с металлом. Даже выше качество. Потому что металл ржавеет и гибнет. А кирпич - хорошо обожжённый, правильной формы, сделанный кирпич.Сама Людмила Николаевна - ей 90 - человек удивительной судьбы. И символ верности профессии. Родилась в Нижнем Новгороде. Горьким он станет 2 года спустя. Училась в Ленинградском инженерно-строительном институте. А во Владимир приехала в 54-ом. Шутит, что "в Магадан не взяли". Работала в ведущих профильных организациях области. Составляла генпланы городов, к примеру Вязников, вела крупнейшие проекты, в том числе и строительство гостиницы "Клязьма". По мнению ветерана архитектуры, "некрасивых городов нет. И каждый - дышит". Что касается Владимира, конечно, изменился.Это относится к любому городу, к любому посёлку, к любой деревне. Это всегда живой организм.Несравнимо, конечно, по площади. Каким он стал.Цыгане жили, вот здесь. Сплошь деревянная Ямская слобода. И туда до самой слободы сплошная деревянная одноэтажная застройка.Архитектор уверена: современному архитектурному Владимиру не нужны здания в 14 этажей. А вот те же зелёные зоны необходимы как воздух. Чтобы город ЖИЛ.Мария Платанюк, Семён Карпов "Вести-Владимир".