С 12 июля кинотеатр “Русь-кино” приостанавливает показ фильмов. Причина – новые коронавирусные ограничения, которые областные власти решили ввести для всей сферы услуг с 12 июля.

С 12 июля кинотеатр “Русь-кино” приостанавливает показ фильмов. Причина – новые коронавирусные ограничения, которые областные власти решили ввести для всей сферы услуг с 12 июля. Попасть в кинотеатр из-за нового Указа губернатора можно будет только с сертификатом вакцинации (QR-кодом или отрицательным ПЦР-тестом). С 11 июля кинотеатр в Добром остановил онлайн-продажу билетов, а с 12 июля