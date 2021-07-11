В свою очередь, «Киномакс-Буревестник» продолжит работать.

С 12 июля «РусьКино» временно приостанавливает кинопоказы. Об этом сообщается на сайте кинотеатра.Причина – Указ губернатора о том, что в зал теперь запрещено пускать зрителей без сертификата о прививке от коронавируса или отрицательного ПЦР-теста.Интересно, что «Киномакс-Буревестник» продолжит свою работу.Новые ограничения вводятся с 12 июля. Вся сфера услуг должна будет пускать посетителей только со справкой об отсутствии COVID-19.Напомним, что на текущей неделе владельцы баров, кафе, ресторанов, гостиниц и фитнес-клубов обращение к Владимиру Сипягину с просьбой , к которому могут привести меры по борьбе с ковидом.