Пожар тушили 30 человек.

Во Владимире в микрорайоне Юрьевец на Станционной улице вечером в субботу, 10 июля, загорелось складское помещение. Об этом сообщает региональное управления МЧС.По вызову на место выехали пожарно-спасательные подразделения. Из-за сильного задымления помещения склада спасатели сформировали для тушения пожара три звена газодымозащитной службы. Всего на месте работали 30 человек и девять единиц техники.Огонь уничтожил имущество, конструкции и внутреннюю отделку на площади в 600 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.Что стало причиной возгорания, сейчас выясняют дознаватели МЧС.