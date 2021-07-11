На площади Фрунзе во Владимире столкнулись сразу три транспортных средства, без пострадавших не обошлось. Авария произошла утром 11 июля. Как сообщают в полиции, столкнулись легковой

На площади Фрунзе во Владимире столкнулись сразу три транспортных средства, без пострадавших не обошлось. Авария произошла утром 11 июля. Как сообщают в полиции, столкнулись легковой автомобиль Ниссан, автобус ПАЗ и фургон Ситроен. Последний от удара перевернулся на бок. В Ситроене 67-летеняя женщина получила травмы и была госпитализирована. Сотрудники полиции проводят проверку.