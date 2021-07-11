Авария произошла вчера на выезде из Лакинска.

По предварительной информации регионального УМВД, авария произошла накануне около 13:30 на 148-ом км трассы М-7 Волга.Водитель мотоцикла 1990 года рождения при движении из Москвы в сторону Владимира между потоками не справился с управлением и опрокинулся на проезжую часть.Двигавшийся за ним попутно 2-ой водитель мотоцикла 1991 года рождения не выдержал безопасной дистанции до 1-ого мотоцикла и совершил наезд, а затем опрокинулся в кювет.Погиб водитель 1990 года рождения. Водитель второго мотоцикла госпитализирован.В настоящее время проводится проверка. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.