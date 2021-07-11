Захламление сельскохозяйственных угодий отходами производства и потребления является нарушением требований земельного законодательства Российской Федерации.

По информации регионального Россельхознадзора, во Владимирской области выявлено 42 несанкционированные свалки, на площади 0,6098 га.Правообладателям земель выдано 27 обязательных для исполнения предписаний об устранении нарушений, возбуждено 20 дел об административных правонарушениях, наложено штрафов на общую сумму 1135 тыс. рублей.Кроме того, за 6 месяцев 2021 года в суды направлено 3 иска о возмещении вреда путем проведения рекультивации земель.Во Владимирской области в ходе плановой проверки, проведенной в мае текущего года, было выявлено захламление сельхозугодий свалками ТКО, на общей площади 0,0066 кв.м. На текущий момент свалки ликвидированы.ФОТО: